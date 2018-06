Estadão.com tem páginas das eleições nos Estados

O site de Política do estadão.com.br colocou no ar ontem a sua página especial dedicada às eleições estaduais, que pode ser acessada a partir de um atalho na parte superior da home page, no endereço politica.estadao.com.br.

Ao clicar em Eleições Estaduais na home, o internauta é direcionado automaticamente para a página especial. Na barra superior, ele seleciona o Estado de interesse. Ao fazer isso, ele visualiza todos os candidatos que disputam o governo, um pequeno perfil de cada um e links para as páginas oficiais dos políticos.

Abaixo da foto e do perfil, o internauta verá o Twitter do candidato atualizado automaticamente e, com isso, poderá saber como cada um deles está usando a rede social. Com essa ferramenta, o interessado em acompanhar a movimentação dos candidatos no Twitter não precisa deixar o site do estadão.com.br.

Na mesma página há ainda algumas informações do Estado, como número de eleitores e de habitantes. Completa o especial uma caixa com as últimas notícias de política publicas no site.

A grande maioria dos candidatos aos governos estaduais está usando o Twitter para se comunicar com os seus eleitores. Eles costumam divulgar agendas, compromissos oficiais, postar opiniões e anunciar decisões.

Ontem à tarde, por exemplo, ao escolher a página do Rio de Janeiro, o internauta tomaria conhecimento de um bate-papo pelo Twitter, anunciado pelo governador e candidato à reeleição Sérgio Cabral (PMDB). Fernando Gabeira (PV) anunciava uma reportagem em seu blog sobre a visita do candidato aos trens.

Na página de Minas Gerais, o internauta tomava conhecimento da promessa de Hélio Costa (PMDB), feita pelo Twitter, de cumprimentar 1.000 taxistas até o dia da eleição. "Já comecei hoje pela manhã na região da Pampulha. Quero falar com eles", escreveu. Seu concorrente, Antonio Anastasia (PSDB), no melhor estilo tucano, agradecia o apoio dos times mineiros - Cruzeiro, América e Atlético.

Na página de São Paulo, o internauta encontra ainda links para os especiais dedicados a Geraldo Alckmin (PSDB), Aloizio Mercadante (PT) e Celso Russomanno (PP), os três mais bem colocados nas pesquisas. Nos especiais dos candidatos paulistas, lançados em abril, o estadão.com.br já havia inovado e incluído a atualização automática dos Twitters.