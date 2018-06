Estadismo família O caso do menino cujo pai americano e o padrasto brasileiro disputam na Justiça pode não ter sido assunto isolado do gênero no papo de Lula com Obama. Os presidentes teriam aproveitado a deixa para avançar em conversações de caráter privado no relacionamento entre os dois países. A guarda compartilhada do Mangabeira Unger, por exemplo, é uma dessas questões que mais cedo ou mais tarde Brasil e EUA teriam mesmo de discutir civilizadamente. Parece que no encontro de sábado foi criada uma força-tarefa bilateral para definir se Mangabeira deve ser reconhecido, afinal, como professor brasileiro em Harvard ou ministro americano em Brasília. As duas coisas, ao mesmo tempo, ele não pode continuar sendo. Outro detalhe que Obama não deixou escapar quando Lula tentou se queixar de barreiras comerciais: "Por falar em protecionismo, o que você está achando dessa história da Madonna com o tal Jesus lá do Rio, hein?!" Foi, não à toa, a mais longa reunião ocorrida na Casa Branca desde a posse do homem. PÉROLA NEGRA Taís Araújo será a primeira atriz negra a interpretar a protagonista Helena, de toda novela de Manoel Carlos. E tem gente que não acredita no sistema de cotas. Ô, raça, né não?! TOLINHO O marido de Gisele Bündchen voltou para os EUA achando que o Brasil é a cara de Horizontina (RS), lourinho de olhos verdes! Dúvida cruel Virou polêmica na Globo a aparição de Galvão Bueno no último Esporte Espetacular: o locutor engordou horrores ou é o rei na barriga que não para de crescer? Mal comparando Se, quebrada do jeito que está, a seguradora americana AIG está pagando até bônus a seus executivos, francamente, por que diabos o Flamengo não deposita o salário de seus jogadores? Ferrado, ferrado e meio Faltam 14 dias para as trufas negras da Úmbria sumirem de alguns pratos dos restaurantes Fasano e Parigi. Mas não é pra qualquer um, não! É o tipo de pedido que só faz hoje em dia quem está perdendo muito dinheiro com a crise! Grande Zé O melhor dessa viagem de Lula aos EUA foi a interinidade de José Alencar na Presidência da República. O vice recuperou-se a tempo de nos poupar de Michel Temer no cargo. Pela ordem! Essas contusões do Kaká às vésperas de jogos pelas Eliminatórias da Copa já estão causando um certo mal-estar na seleção. Pela escala de rodízio do grupo, era a vez do Robinho se machucar. Esculhambação ilimitada Hugo Chávez saiu de controle de novo. Vai acabar dando um golpe de Estado no próprio governo. Número 2 Tem gíria nova entre operadores do mercado financeiro: "Vou lá dentro baixar um spread e já volto!"