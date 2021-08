'Estado ainda deve mais transformações'

A Lei Maria da Penha quebra uma tradição de tolerância e omissão do Estado, da sociedade e da Justiça com a violência contra a mulher, que sempre foi tratada como uma questão familiar ou de foro íntimo. É a partir dela que essa violência passa a ser tratada como uma questão pública, que na verdade é de responsabilidade de todos e de todas nós.

O meu trabalho hoje não está restrito à questão criminal, agrega também o acompanhamento às políticas públicas. Precisamos coibir de forma exemplar os crimes de violência doméstica, mas a resposta para o enfrentamento não está exclusivamente na esfera penal. Ela pressupõe que todas as políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha e atribuídas ao Estado em termos gerais sejam cumpridas e implementadas.

O Estado brasileiro ainda deve muito em termos de cumprimento da agenda de transformações estruturais e culturais que lhe foi atribuída há 15 anos. A lei é abrangente – destinada a todas as mulheres independentemente de raça, etnia, classe, idade e nível educacional – e tem em sua origem a constatação de que a violência doméstica tem uma relação direta com a desigualdade de gênero construída historicamente no nosso País.

Se você não atende às políticas relacionadas à diminuição do déficit habitacional feminino, à insegurança alimentar das mulheres, ao desemprego e à pobreza, não consegue reduzir os índices de violência em nosso País. Falta também investimento nas campanhas de conscientização e orientação da população, que precisam ser sérias, efetivas, perenes e voltadas para toda a sociedade, e direcionadas não somente para as mulheres, mas também para os homens.

O feminicídio é uma morte evitável. Ele costuma ser o fim de uma escalada de violência, o que quer dizer que ele pode ser evitado se conseguirmos realizar a interrupção dessa escalada. E podemos fazer isso com políticas públicas de proteção dessas mulheres e garantindo condições materiais e emocionais para que elas possam sair de relacionamentos abusivos e violentos.

*Silvia Chakian é promotora do Ministério Público de São Paulo