Estado de Itamar é grave, diz hospital

O tratamento dessa doença está sendo feito com corticosteroides em doses altas. O senador encontra-se sob ventilação mecânica, com baixo fluxo de oxigênio.

Ao ser internado no Centro de Oncologia e Hematologia do Albert Einstein, Itamar foi submetido a tratamento de quimioterapia. Apesar da piora do estado de saúde por causa da pneumonia, o exame de medula óssea utilizado para avaliar a resposta ao tratamento do câncer mostrou remissão completa da doença, segundo o boletim médico.