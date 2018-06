Estado de saúde de José Alencar é estável Permanecia estável, até o final da tarde de ontem, o estado de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês. Alencar está internado desde o dia 25 de outubro para tratar de uma obstrução intestinal. Na quinta-feira, ele sofreu um enfarte agudo do miocárdio e foi submetido a um cateterismo.