Estado de saúde de José Alencar melhora e ele deixa unidade semi-intensiva

O vice-presidente José Alencar (foto) foi transferido para um quarto comum do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde de ontem. Alencar estava internado na unidade coronária (semi-intensiva) desde sexta-feira, quando teve um enfarte agudo do miocárdio e foi submetido a um cateterismo. "O paciente encontra-se estável do ponto de vista cardíaco e continua o tratamento quimioterápico, com melhora do quadro suboclusivo", afirma o boletim divulgado no final da tarde de ontem, assinado pelos médicos Antonio Carlos Onofre de Lira, diretor técnico hospitalar, e Riad Younes, diretor clínico.

Alencar está internado no Sírio-Libanês desde o dia 25 de outubro. As equipes médicas que acompanham o vice-presidente são coordenadas pelos doutores Paulo Hoff, Raul Cutait, Roberto Kalil Filho e Paulo Ayrosa Galvão.

O vice-presidente trata de um câncer na região do abdome e já passou, nos últimos anos, por mais de 15 cirurgias.