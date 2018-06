Estado define até quarta-feira reajuste de pedágios O secretário de Transportes de São Paulo, Dario Rais Lopes, informou hoje que o reajuste das tarifas dos pedágios das estradas paulistas deverá ser definido até quarta-feira. Pelo contrato vigente, as concessionárias das rodovias têm o direito de corrigir as tarifas com base no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) e, portanto, o reajuste poderá chegar a 30,04% no acumulado de 12 meses. Segundo Lopes, o governo paulista tenta, no entanto, negociar com as concessionárias para que o reajuste tenha como base um outro índice.