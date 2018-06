‘Estado’ e Insper debaterão ideias para o futuro do País

SÃO PAULO - Estimular a discussão analítica sobre problemas que afetam diretamente a vida das pessoas. A partir daí, levantar ideias e propostas que possam contribuir para o desenvolvimento do País e para a gestão dos governantes a serem eleitos em outubro.

Esse é o objetivo dos Fóruns Estadão Brasil 2018, uma série de debates públicos e cadernos especiais com reportagens, entrevistas e estudos inéditos, com apoio do Insper, centro de referência nas áreas de Educação, Administração, Direito e Engenharia.

Até o fim do ano, serão discutidos seis temas. O primeiro encontro, no próximo dia 23, a partir das 9 horas, vai focar a Educação, com debates transmitidos ao vivo pela TV Estadão e cobertura da Rádio Estadão, e a possibilidade de participação ao vivo pelo portal www.estadao.com.br.

Para o presidente do Insper, Claudio Haddad, "a parceria com o projeto casa perfeitamente com um dos principais objetivos da escola, que é o de promover o debate sobre temas relevantes para o desenvolvimento do Brasil". "O objetivo é que o resultado dos encontros possa orientar os futuros governantes sobre o que é preciso fazer para que possamos construir uma nação mais forte e sustentável", afirma Haddad.

"Ter o Insper como parceiro e coautor nessa jornada de debates e de produção de conhecimento está absolutamente em linha com a estratégia do Estadão, na missão de levar conteúdos relevantes e exclusivos a públicos qualificados", diz Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado.

Painéis. O encontro de inauguração da série, sobre Educação, será dividido em dois painéis. O primeiro, às 9h15, terá mediação de Marcos Lisboa, vice-presidente do Insper, e vai discutir a importância do aprendizado na primeira infância e no ensino fundamental. Participam Daniel Santos, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (USP), Ricardo Primi, psicólogo e professor da Universidade São Francisco (USF), e João Batista Oliveira, fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto, ONG geradora de políticas educacionais voltadas para a alfabetização.

Às 11h, começa o segundo debate, sobre os caminhos para melhorar a qualidade do ensino, além de cases de sucesso e iniciativas de órgãos públicos e privados. Com moderação de Naercio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do Insper, a mesa reúne Simon Schwartzman, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), do Rio de Janeiro, Gustavo Ioschpe, economista graduado em Ciências Políticas e Administração Estratégica pela Universidade da Pensilvânia, e a pedagoga Paula Louzano, do Instituto de Educação da USP.

Na sexta-feira, dia 25, o Estado publica um caderno especial com os melhores momentos do debate, reportagens, análises e entrevistas sobre os caminhos da Educação no Brasil nos próximos quatro anos. Entre elas, uma entrevista com o brasileiro Roberto Pinto, um dos colaboradores do economista James Heckman, da Universidade de Chicago – ganhador do Nobel de Economia de 2000, pelo desenvolvimento de uma série de métodos objetivos de avaliação dos resultados de programas sociais e educacionais.

A pré-escola, segundo Heckman e Roberto Pinto, é o momento para as crianças receberem estímulos para desenvolverem autoestima, motivação, foco e perseverança, características popularmente chamadas de inteligência emocional – a chave para a construção de um indivíduo que terá mais facilidade na aprendizagem cognitiva e maior habilidade social para se sair bem na profissão.

Notícias diárias serão postadas no site especial Brasil 2018 do portal www.estadao.com.br, que também divulgará entrevistas e análises sobre o tema. Até o fim do ano, serão realizados outros cinco debates, seguidos de cadernos especiais, sobre Segurança Pública, Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura. Todo o conteúdo produzido – nos debates, nas páginas do jornal e no portal – fará parte de um documento que será encaminhado ao futuro presidente da República, aos governadores eleitos e aos prefeitos das 20 maiores cidades brasileiras.

Serviço

Dia 23 de abril, das 8h30 às 12h30.

Local: Auditório Steffi e Max Perlman - Câmpus Insper; Rua Quatá, 300, Vila Olímpia; estacionamento gratuito na Rua Uberabinha, s/nº.

Inscrições: forunsbrasil2018.educacao@estadao.com ou pelo telefone (11) 5698-0288.