''Estado'' está sob censura há 345 dias Desde o dia 29 de janeiro, o Estado aguarda uma definição judicial sobre o processo que o impede de divulgar informações a respeito da Operação Boi Barrica, pela qual a Polícia Federal investigou a atuação do empresário Fernando Sarney. A pedido do empresário, que é filho do senador José Sarney (PMDB-AP), o jornal foi proibido pelo TJ-DF em 31 de julho de 2009 de noticiar fatos relativos à operação.