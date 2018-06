''Estado'' está sob censura há 526 dias Desde 29 de janeiro de 2010, o Estado aguarda definição judicial sobre o processo que o impede de divulgar informações a respeito da Operação Boi Barrica, pela qual a Polícia Federal investigou a atuação do empresário Fernando Sarney. A pedido do empresário, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o jornal foi proibido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 31 de julho de 2009 de noticiar fatos relativos à operação da PF. Em 18 de dezembro de 2009, o empresário entrou com pedido de desistência da ação, mas o Estado não aceitou e apresentou ao TJ-DF manifestação pelo prosseguimento da ação e julgamento do mérito.