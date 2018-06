A pedido do empresário, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o jornal foi proibido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 31 de julho de 2009, de noticiar investigações relacionadas à operação. Em 18 de dezembro de 2009, Fernando Sarney entrou com pedido de desistência da ação, mas o Estado não aceitou e manifestou preferência pelo julgamento do mérito.