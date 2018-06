‘Estado’ estreia novo formato da seção diária de serviços

O Estado lança nesta terça-feira, 26, o novo formato da seção diária de serviços da editoria Metrópole, com a volta da coluna de direitos do consumidor. O material ainda inclui a previsão do tempo, resultados da loteria, queixas sobre problemas dos bairros e notas do acervo. A mudança deixa a leitura mais dinâmica, permite encontrar informações com maior rapidez e facilita a interatividade.

A coluna SP Reclama, de defesa do consumidor, voltará à versão impressa com notas de reclamações sobre produtos e serviços oferecidos por empresas públicas e privadas. O endereço para enviar denúncias e sugestões sobre direitos desrespeitados é o spreclama@estadao.com.

A previsão meteorológica, parceria com a Climatempo, seguirá com informações detalhadas sobre o clima na capital e em 78 cidades do País e do mundo.

A coluna Blitz Rádio Estadão, será incorporada à seção de serviços. O objetivo é mostrar e discutir problemas de todos os bairros da capital. O blog da Blitz traz o relato completo sobre as visitas da reportagem, a resposta das autoridades sobre as denúncias e propostas de solução.

A coluna de loteria vai publicar os resultados dos concursos dos cinco principais prêmios da Caixa Econômica Federal. Já a seção Há Um Século seguirá trazendo notas curiosas extraídas do acervo do Estado.