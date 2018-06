''Estado'' faz cobertura integrada

Desde a última terça-feira, data do início oficial da campanha de 2010, o Estado intensificou a cobertura eleitoral, que terá como uma de suas marcas a integração das diversas plataformas de conteúdo.

Nos próximos meses, a edição impressa e as voltadas aos usuários de computador, celulares, iPhone e iPad darão prioridade ao acompanhamento das movimentações, propostas e estratégias dos principais candidatos à Presidência e aos governos estaduais.

Uma série de pesquisas do Instituto Ibope, encomendadas em parceria com a TV Globo, mostra a evolução da corrida presidencial. Essas pesquisas - e também as de outros grandes institutos - são analisadas de forma minuciosa, com atenção para detalhes que ajudem a entender os resultados.

O portal estadão.com.br também está conectado às redes sociais. No Twitter, o perfil da editoria dispara posts com os principais destaques do dia, além de chamar a atenção do internauta para o material exclusivo produzido pelo site.

O Twitter também dá vida um mosaico que ilustra a página inicial do site de política do Estado. Tudo o que se comenta na rede de microblog sobre os principais candidatos a presidente é destacado sob a imagem de Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV).