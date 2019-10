'Estado' ganha 8 prêmios em concurso de design; veja as reportagens

O jornal O Estado de S. Paulo teve oito trabalhos premiados com a medalha de bronze no ÑH19 – concurso organizado pelo Capítulo Ibérico da Society for News Design (SND-E) e pela SND Latino-americana. A competição teve 2.168 inscrições de 112 mídias de 14 países.

Reunido em Buenos Aires (Argentina), o júri escolheu as melhores publicações dos últimos 12 meses e atribuiu ainda medalhas aos melhores trabalhos. O Estado foi premiado com o infográfico “Bauhaus, 100 anos” (sobre a escola de artes e arquitetura alemã). Os outros sete projetos premiados estão relacionados às eleições de 2018 e o início do governo Jair Bolsonaro.

São “A Fortuna de Bolsonaro e a Fartura de Haddad”; “Na história, nenhum presidente falou tanto em ideologia quanto Bolsonaro”; “Bolsonaro mencionou a ditadura em 1/4 de seus discursos como deputado”; ‘O que revela uma análise das emoções dos candidatos durante o debate”; “Em áreas nobres da Zona Leste de São Paulo, Bolsonaro somou 2/3 dos votos"; “Como evoluíram os ataques entre candidatos nos debates presidenciais”; e “Como votou sua vizinhança? Explore o mapa mais detalhado das eleições”.

O vencedor na categoria jornais nacionais e impressos foi o Expresso (Portugal). O El Sol de México (México) foi escolhido como o melhor jornal diário ou semanal local e regional; já O Jogo (Portugal) foi eleito o melhor jornal popular e esportivo.

O júri do ÑH19 concedeu um total de 267 medalhas, das quais 13 foram ouro, 63 prata e 191 bronze. Na categoria jornal, foram contabilizados 7 ouros, 33 pratas e 71 bronzes. Na revista, 2 ouros, 18 pratas e 45 bronzes. Na publicação digital, 3 ouros, 9 pratas e 66 bronzes. E nas publicações corporativas, a novidade desta edição, 1 ouro, 3 prata e 9 bronzes.