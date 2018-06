‘Estado’ ganha Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Pini

SÃO PAULO - O Estado ganhou nesta terça-feira, 28, o 27.º Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Pini na categoria Jornais Diários Impressos em ColdSet. A edição de 9 de agosto foi a vitoriosa do concurso, que avalia critérios como resolução, nitidez, acabamento e design. O Estado foi finalista em todas as edições do prêmio dos últimos 15 anos, sendo o maior vencedor entre os jornais de circulação diária.

A cerimônia de entrega ocorreu na casa de espetáculos do Espaço das Américas. A Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) promove o evento anualmente, com a colaboração da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf).

