‘Estado’ ganha Prêmio Impa-SBM de Jornalismo de divulgação científica

O Estado foi vencedor do Prêmio IMPA-SBM de Jornalismo, na categoria Divulgação Científica. A distinção, criada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), tem o objetivo de contribuir com a disseminação da cultura científica no Brasil.

O trabalho vencedor – Primeira missão brasileira no Egito prepara escavação de tumba milenar – é de autoria da repórter Júlia Marques e do infografista Glauco Lara e foi publicada no caderno Metrópole em 10 de dezembro de 2018. A reportagem conta sobre o trabalho arqueológico de cientistas da Universidade Federal de Minas (UFMG) no sul do país africano. O Estado concorreu entre 54 trabalhos na categoria Divulgação Científica.

As reportagens foram veiculadas em jornais, revistas, portais, blogs, televisão e rádio entre 16 de maio de 2018 e 15 de junho de 2019. "A seleção considerou os critérios de relevância jornalística do tema, originalidade, profundidade, clareza e qualidade na execução do material jornalístico", informou o Impa, em nota sobre a premiação.

A reportagem Como rede de cientistas usa dados para tentar achar corpos em Brumadinho, da repórter Stefhanie Piovezan no portal UOL, ficou em segundo lugar na categoria. A revista Galileu ficou em terceiro lugar com a reportagem Lugar de mulher é na ciência, que contou com o trabalho de seis jornalistas.

"Para nós, jornalistas, é super importante que a comunidade científica esteja de olho no nosso trabalho, consiga observar o que estamos fazendo e valorizar", disse a repórter Júlia Marques, na premiação. "Isso nos dá força para continuar em nossa profissão e ir atrás de boas histórias."

O prêmio também selecionou reportagens na categoria Matemática, em que concorreram 28 trabalhos inscritos. O repórter Gabriel Alves, do jornal Folha de S.Paulo, foi o primeiro colocado com a série A Matemática explica. Também foram premiadas reportagens do site G1 e da TV Portal, afiliada à TV Globo.

Esta é a 2.ª edição do prêmio. Confira aqui a reportagem vencedora da categoria Divulgação Científica.