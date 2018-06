‘Estado’ ganha sete Oscars do design

O Estado foi premiado em sete categorias na 35.ª edição do Best of Digital Design, concedido pela Society for News Design (SND), entidade com sede em Nova York que discute e promove o design editorial. Considerado o Oscar da área, o prêmio foi divulgado nesta segunda-feira, 25.

Foram 243 trabalhos premiados de 48 veículos de comunicação, sendo três do Brasil: além do Estado, um foi para a Folha de S. Paulo e seis para a Globo.com. Dos sete prêmios de excelência do Estado, seis foram por coberturas de notícias diárias e um sobre projeto de um tema específico.

"O reconhecimento internacional pela SND evidencia o quanto nós estamos preocupados em, além de oferecer um jornal impresso de qualidade, atender às demandas das novas formas de consumir conteúdo no universo digital e o de procurar oferecer ao nosso leitor a melhor experiência de navegação possível neste ambiente", afirmou o diretor de Arte do Estado, Fabio Sales.

Ele também ressaltou que o jornal tem buscado conteúdos complementares no universo digital. "Todas as reportagens premiadas tiveram uma versão impressa e um ‘algo mais’ na versão digital", disse.

Prêmios. Duas reportagens ganharam em mais de uma categoria. É o caso do especial sobre a Copa do Mundo de 2014, em que os repórteres de Esportes, em parceria com a editoria de Artes, apresentam informações detalhadas de cada um dos times que participarão do evento mundial. Ainda trazem gráficos com o aproveitamento dessas equipes em Copas e curiosidades sobre a formação de cada um dos grupos da competição.

Em Por dentro da Cripta Imperial, que também ganhou em duas categorias, o objetivo foi mostrar aos leitores tudo o que foi encontrado nos estudos feitos a partir da exumação do imperador d. Pedro I e das imperatrizes d. Leopoldina e d. Amélia. Os repórteres de Metrópole explicam, com o auxílio dos infografistas e da TV Estadão, o processo de abertura das criptas e como a pesquisa reescreveu parte da História do País.

Os Caminhos de Francisco foi publicado também em Metrópole, quando da vinda do papa à Jornada Mundial da Juventude, em julho do ano passado, no Rio. O especial traz a história do argentino Jorge Bergoglio e explica, por meio de fotos, vídeos, textos e mapas, como ele saiu de Buenos Aires, tornou-se líder da Igreja e veio parar no Rio para o evento com os jovens.

Por fim, o caderno Paladar, que sempre busca inovar nas coberturas na internet, conquistou dois prêmios com web apps, que são aplicativos desenhados para serem lidos tanto em computadores quanto em sistemas mobile - celular e tablets. Os dois especiais funcionam principalmente como ferramentas de serviço ao leitor, que pode encontrar informações de "como cozinhar", "onde comprar" e "quanto custa".

O especial sobre bacalhau traz receitas do peixe desfiado, em posta, em lascas e até dicas de usar outras partes da carne. Também há vídeo para saber cortar ingredientes que acompanham o bacalhau.

Já o especial Ovos de Páscoa ajuda a encontrar os ovos que mais combinam com o perfil do leitor. Há cinco opções de como comprar (supermercado, chocolaterias, docerias e boulangeries, novas lojas e por encomenda). Ao clicar em cada uma das opções, aparece o produto vencedor naquela categoria a partir de um concurso promovido pelo Paladar, o seu preço, por que ele é o melhor e também onde encontrá-lo.