Estado investirá R$ 290 mi em obras contra enchente

O governo do Estado anunciou ontem que vai investir R$ 290 milhões em obras destinadas a minimizar os efeitos da chuva na região metropolitana de São Paulo. Ontem, a capital sofreu com um forte temporal, a partir das 15 horas, e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou 25 pontos de alagamento por toda a cidade. Em Lausanne Paulista, o telhado de uma casa na Rua Conselheiro Moreira de Barros desabou às 15h45. No fim da tarde, às 17h40, foi a vez de uma árvore cair na Rua General Nestor Passos, no Mandaqui. Ninguém ficou ferido, mas às 18 horas havia 132 quilômetros de congestionamento por toda a cidade. O aposentado Leocádio Fonseca, de 63 anos, foi pego de surpresa pela chuva quando desceu do ônibus, na Lapa. "Garoava um pouco, mas como não tinha levado guarda-chuva, esperei ali porque achei que a chuva ia passar. Só que aumentou muito", conta Fonseca, que sofre de bronquite crônica. "Eu não posso tomar chuva. E estava indo para o médico justamente por causa desse meu problema." A água foi subindo e o aposentado ficou ilhado, em cima da estrutura do assento do ponto de ônibus. "A chuva passou e a água continuou alta. Não sabia o que ia fazer. Estava desesperado." Então uma ambulância encostou e ele pegou carona no estribo. "Foi muita sorte. Ainda deu tempo para passar na consulta." COLABOROU ELISA ESTRONIOLID