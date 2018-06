'Estado' mostrou negociações Em março, o Estado revelou que Gilberto Kassab estava sondando o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles para que ele trocasse o PMDB pelo PSD. A ideia era buscar um nome "novo" para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2012. Kassab consideraria o economista uma boa aposta em razão do seu perfil de administrador. Meirelles, que ficou menos de dois anos filiado ao PMDB, chegou a ser cotado para ser vice na chapa de Dilma Rousseff à Presidência da República nas eleições do ano passado, mas a indicação do recém-chegado agradava mais a Lula do que aos caciques no partido. Convidado por Dilma, Meirelles assumiu, em março, a presidência da Autoridade Olímpica, após ter ficado oito anos à frente do BC.