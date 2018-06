'Estado' promove debate com FHC e intelectuais em SP

O Estado promove hoje, em parceria com o selo Civilização Brasileira, da Editora Record, um debate sobre o recém-lançado Relembrando o que Escrevi: da reconquista da democracia aos desafios globais, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O evento faz parte da série Aliás Debate e será realizado no Centro Universitário Maria Antonia.

O ex-presidente falará, a partir das 20 horas, sobre sua obra e, a seguir, será entrevistado por três convidados: o sociólogo e professor emérito da Universidade de São Paulo (USP), José de Souza Martins; o cientista político e professor de filosofia política do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), Renato Lessa; e o filósofo e professor titular de Ética e Filosofia Política na USP, Renato Janine Ribeiro.

O livro, lançado no fim de janeiro, é uma coletânea de trechos de entrevistas e artigos do ex-presidente, organizada por Miguel Darcy de Oliveira, seu assessor para assuntos internacionais. O material selecionado percorre a trajetória do pensamento de Fernando Henrique por um período de mais de 30 anos, entre 1972 e 2006, e identifica os pontos permanentes de sua obra. O título do livro é uma brincadeira com a famigerada frase "esqueçam o que eu escrevi", atribuída a FHC, que sempre negou ter dito isso.

Além de delinear melhor o perfil do sociólogo FHC - com background marxista -, os temas abordados na obra passam por liberdade e democracia, sociedade e Estado, desenvolvimento e globalização, e permeiam a política, a economia e a cultura.

Sobre esses temas paira a questão da redefinição do papel do Estado em um novo momento da ordem mundial. Fernando Henrique apresenta seus pontos de vista no debate que opõe privatização e estatismo e permite entender melhor as razões que o levaram, em oito anos de poder, a reduzir substantivamente o papel do Estado na economia brasileira.

O encontro no Centro Universitário Maria Antonia teve inscrições abertas ao público e os lugares se esgotaram. Os melhores momentos da entrevista serão publicados no próximo domingo, no Aliás.

FICHA TÉCNICA

"Relembrando o que escrevi: da reconquista da democracia aos desafios globais"

Autor: Fernando Henrique Cardoso

Organização: Miguel Darcy de Oliveira

Editora: Civilização

Brasileira/Record

Páginas: 195