''Estado'' promove debate entre PT e PSDB

O Grupo Estado promove, na próxima segunda-feira, dia 10, mais uma edição do Debates Estadão. O presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, e o do PT, José Eduardo Dutra, são os convidados.

Eles discutirão as diferenças ideológicas e programáticas entre os dois partidos que dirigem e os rumos que as pré-campanhas presidenciais estão tomando, a partir das 10 horas. Este é o primeiro de uma série de debates que o Estado realizará ao longo do ano eleitoral.

A iniciativa de confrontar presidentes de partidos, em vez de candidatos, para debater seus programas é pioneira. Sérgio Guerra é economista e está no segundo mandato de senador por Pernambuco. Ele preside o PSDB desde 2007. José Eduardo Dutra é geólogo e foi senador por Sergipe de 1995 a 2003. Presidiu a Petrobrás e foi eleito para dirigir o PT em 2009.

Interatividade. Guerra e Dutra também são os coordenadores das campanhas presidenciais de seus partidos, que definiram como pré-candidatos o ex-governador José Serra e a ex-ministra Dilma Rousseff, respectivamente.

O encontro será mediado pelo jornalista Roberto Godoy e pelas repórteres Julia Duailibi e Malu Delgado. Leitores poderão enviar perguntas para o e-mail debate@estadao.com.br.

As inscrições para acompanhar o evento devem ser feitas pelo site www.estadao.com.br ou pelo telefone. As vagas são limitadas, mas o debate será transmitido pelo portal. Além disso, a Rádio Eldorado trará flashes ao vivo e os principais momentos do encontro serão publicados da edição do Estado do dia 11.

Diferenças entre PSDB e PT

