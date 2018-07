"Estado" promove fórum sobre grandes cidades No próximo dia 3, o O Estado de S. Paulo e o Jornal da Tarde promovem, em parceria com o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, o fórum Grandes Cidades: Desafios Gerenciais e Financeiros, no auditório da Fecap (Avenida da Liberdade, 532, centro), das 8h30 às 17 horas. O objetivo é aprofundar a análise sobre o gerenciamento financeiro e seus impactos, como pobreza nas periferias, altos níveis de poluição, crescimento da violência, transportes, lixo e lazer.