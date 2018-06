''Estado'' promove hoje sabatina com candidato do PSDB O Grupo Estado promove hoje a segunda sabatina da série com os principais candidatos à Presidência. O entrevistado será José Serra, do PSDB. A candidata Marina Silva (PV) já foi sabatinada na última quarta-feira e a presidenciável do PT, Dilma Rousseff, ainda não confirmou a participação na série. O evento começa às 10 horas, no auditório do Estado, e será transmitido ao vivo pela TV Estadão, na internet.