'Estado' promove sabatina com Mercadante

O Grupo Estado promove hoje às 10h a primeira sabatina da série com os principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. O primeiro entrevistado será Aloizio Mercadante (PT). Amanhã, no mesmo horário, será a vez de Geraldo Alckmin(PSDB). Os debates serão no auditório do Estado, transmitidos ao vivo pela TV Estadão na internet.(www.estadao.com.br).

Leitores poderão encaminhar perguntas para os candidatos pelo e-mail debate@estadao.com.br. Inscrições devem ser feitas pelo site estadao.com.br ou pelo telefone (011) 3881-3648.

A sabatina será acompanhada pela Rádio Eldorado, com flashes ao vivo, e pela Agência Estado. Os principais momentos de cada entrevista serão publicados nas edições do Estado de sexta-feira e sábado.

O Grupo Estado também vai promover, em parceria com a TV Gazeta, debates televisivos com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo e com os presidenciáveis.

O primeiro será no dia 24 de agosto, às 23 horas, com os candidatos ao governo paulista. Devem estar presentes Geraldo Alckmin (PSDB), Aloizio Mercadante (PT), Celso Russomanno (PP), Paulo Skaf (PSB), Fábio Feldmann (PV) e Paulo Bufalo (PSOL).

No dia 8 de setembro, o debate será com os candidatos à Presidência da República.

Sabatina dos candidatos

ALOIZIO MERCADANTE (PT)

Hoje - 10h

GERALDO ALCKMIN (PSDB)

Amanhã - 10h

www.estadao.com.br