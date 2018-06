Estado reafirma qualidade de hambúrguer Sobre a reportagem "Araçatuba devolve merenda", publicada ontem, a Secretaria de Estado da Educação informou que os laboratórios credenciados para análise dos alimentos utilizados na merenda escolar atestaram a qualidade do hambúrguer enviado às escolas. O exame prévio é uma das regras do processo de licitação realizado pela secretaria para compra do produto. Os laudos foram expedidos por laboratórios renomados, segundo a pasta. No caso específico dos hambúrgueres, o produto foi analisado por técnicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Foram feitas análises nutricionais e testes físico químicos que comprovaram que o produto está em conformidade com as informações detalhadas no rótulo das embalagens. Anteontem, a secretaria havia sido procurada para comentar a devolução de 3,6 toneladas de hambúrguer pela prefeitura de Araçatuba, mas preferiu não se pronunciar. A administração municipal afirma, com base em teste feito pelo Instituto Adolfo Lutz, do próprio governo do Estado, que o alimento tem menos proteína do que deveria e ingrediente não especificado em rótulo.