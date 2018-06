'Estado' recebe prêmio por reportagem sobre família imperial

A reportagem especial "Família Imperial - Uma nova história", dos jornalistas Edison Veiga e Vitor Hugo Brandalise, divulgada em primeira mão pelo Portal Estadão ganhou o Prêmio Petrobrás de Jornalismo na categoria Reportagem Cultural (Portal de Notícias).

A premiação teve sua primeira edição neste ano e recebeu 1.179 trabalhos entre os dias 10 de maio e 31 de julho, de todas as regiões do Brasil.

Jornalistas e repórteres fotográficos de revistas, jornais, rádios, emissoras de televisão e portais de notícias concorreram aos prêmios no total de R$ 444 mil, para as melhores reportagens relacionadas a esporte, cultura, responsabilidade socioambiental, petróleo/gás e energia e fotojornalismo.

A reportagem do Estado, publicada no impresso em 19 de fevereiro, traz revelações sobre a família imperial, com base nos exames dos restos mortais de d. Pedro I e de suas duas mulheres, as imperatrizes Leopoldina e Amélia.