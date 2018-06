Estado recebe software contra sonegação A Polícia Civil do Rio será a primeira a receber do Ministério da Justiça um Laboratório de Tecnologia contra lavagem de dinheiro. O convênio foi assinado ontem entre os governos estadual e federal. Os softwares aceleram as investigações porque cruzam dados financeiros de qualquer base, diminuindo a apuração de 5 anos para poucos meses.