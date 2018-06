O juiz federal da 1.ª vara de Mato Grosso, Julier Sebastião da Silva, determinou que o governo do Estado apresente todo o procedimento licitatório da compra de 705 máquinas com valores superfaturados em 72 horas. Os réus devem apresentar suas defesas no mesmo prazo. Entre eles, o ex-governador Blairo Maggi (foto), que diz estar com a consciência tranquila.