'Estado' vence Grande Prêmio Abear de Jornalismo

O especial A Redescoberta de Santos-Dumont, de Luciana Garbin, venceu o Grande Prêmio Abear de Jornalismo, concedido pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Com direção de arte de Fabio Sales, a reportagem reconstituiu a história do inventor a partir de documentos, fotos e recortes de jornais esquecidos por décadas num porão do Rio de Janeiro e hoje sob guarda do Centro de Documentação da Aeronáutica (Cendoc).

Além da edição multimídia, que pode ser acessada aqui, o Estado publicou em 1º de novembro de 2015 um caderno especial de seis páginas.

Criado em 2013, o Prêmio ABEAR tem como objetivo estimular a cobertura jornalística da aviação. Além da premiação principal, foram anunciados nesta quarta-feira, 19, os vencedores das categorias Cargas, Competitividade, Experiência de Voo, Imprensa Especializada, Inovação e Sustentabilidade e o Prêmio Especial Imprensa Regional.