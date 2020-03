Estados apertam regras de restrições para evitar propagação do coronavírus; veja lista

Governos estaduais adotaram fortes medidas de restrição para tentar evitar a propagação do novo coronavírus. A suspensão de atividades vai desde as aulas ao comércio, com proibição de eventos públicos e o controle rígido nas fronteiras estaduais. Entre as medidas, os governos estaduais controlam o acesso local a parques, praças e praias. Mas há um esforço para manter serviços essenciais em funcionamento.

Em reunião por videoconferência nesta segunda-feira, os governadores mineiro Romeu Zema, além de Eduardo Leite (RS); Carlos Moisés da Silva (SC); Carlos Massa Ratinho Júnior (PR); além de João Doria (SP); Wilson Witzel (Rio); e José Renato Casagrande (ES) conversaram com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, sobre as medidas para o controle da epidemia. Na mira, estratégias para reduzir os impactos da crise gerada no transporte interestadual e evitar problemas de abastecimentos nos estados.

No Rio Grande do Sul, que está em Estado de Calamidade Pública, decretada pelo governador Eduardo Leite, as medidas valem por 30 dias, a contar do dia 19. Além da restrição de eventos públicos, servidores públicos do RS estão agora sob regime especial e “devem informar viagens internacionais e casos de contas com suspeitos ou investidos pelo novo coronavírus”, informa o governo estadual. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, também recebeu orientação para atender clientes somente "mediante agendamento". De acordo com as novas regras do período, a partir de hoje, segunda-feira, 23, o Banrisul vai “prorrogar dívidas por 60 dias”. De acordo com material divulgado pelo governo estadual, a medida do banco “prevê nova operação com a mesma taxa do contrato original, de clientes Pessoa Física e Jurídica – micro e pequenas empresas com faturamento médio mensal de até R$ 600 mil”.

Em Santa Catarina, principal destino turístico do centro-sul brasileiro, o sistema hoteleiro não pode mais receber hóspedes novos. De acordo com o governo catarinense, também estão vetadas as “concentrações de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias, em todo o território catarinense”. Nas fronteiras com RS e Paraná, de acordo com as regras catarinenses, “ficam proibidos a circulação e o ingresso, no território estadual, de veículos de transporte coletivo de passageiros, interestadual ou internacional, público ou privado, e de veículos de fretamento para transporte de pessoas.” Caminhões e veículos particulares seguem autorizados. Mas bancos devem permanecer fechados, com operações somente em caixas eletrônicos e pela internet.

Essas medidas valem por sete dias, a contar do dia 19. Atualização feita pelos serviços de informações de SC mostram que aeroportos ainda permanecem abertos, mas com a demanda em queda. De acordo com a determinação do governo de SC, shoppings e restaurantes também devem ser fechados. Entre as medidas, porém, segundo a assessoria do governador Carlos Moisés, é permitido o funcionamento de “padarias, peixarias, mercearias e açougues”, respeitadas as regras de distanciamento entre as pessoas, com 1,5 metro entre cada indivíduo. As cirurgias eletivas também devem ser suspensas por sete dias em SC. Uma relação de serviços essenciais, no entanto, teve funcionamento autorizado:

Serviços essenciais em funcionamento da Situação de Emergência em SC:

Farmácias

Supermercados

Unidades de saúde

Postos de combustível

Funerárias

Distribuidoras de água e gás

Distribuidoras de energia elétrica

Clínicas veterinárias de emergência

Serviços de telecomunicações

Órgãos de imprensa

Segurança privada

Coleta de lixo

Já no Paraná, o governador Ratinho Massa Júnior editou novo decreto neste domingo, determinando que pelo menos 33 serviços essenciais sejam mantidos em funcionamento. São eles: Pelo Decreto 4.318/20, de 22/3, são essenciais:

captação, tratamento e distribuição de água;

assistência médica e hospitalar;

assistência veterinária;

produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery e similares;

produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e veterinário, inclusive na modalidade de entrega delivery e similares, ainda que localizados em rodovias;

agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal;

funerários;

transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros;

fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;

transporte de profissionais da saúde e de coleta de lixo;

captação e tratamento de esgoto e lixo;

telecomunicações;

guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

processamento de dados ligados a serviços essenciais;

imprensa;

segurança privada;

transporte e entrega de cargas em geral;

serviço postal e o correio aéreo nacional;

controle de tráfego aéreo e navegação aérea;

compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais nas instituições financeiras;

atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;

atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência;

outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;

setores industrial e da construção civil, em geral;

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

iluminação pública;

produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

vigilância agropecuária;

transporte de numerário;

serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre.

As medidas do Paraná preveem ainda a requisição excepcional que permite ao Estado “utilizar bens móveis, imóveis ou serviços particulares” e dá ao secretário da Saúde poder para “autorizar o recolhimento de materiais essenciais para os hospitais nas sedes ou locais de armazenamento dos fabricantes, distribuidores e varejistas”. O PR decidiu ainda conceder, como medida compulsória, uma “licença especial para 56,2 mil servidores do quadro funcional como ação de emergência relacionada à saúde pública”. Pelo menos 54 mil (96%) “são vinculados à Secretaria da Educação e do Esporte”. São licenças “de até 90 dias, com possibilidade de interrupção após 30 ou 60 dias.”

Nas farmácias, segundo as regras paranaenses, deve ser ampliado o Remédio em Casa. De acordo com dados do governo, há “cerca de 3,5 mil usuários em Curitiba, e a intenção é estender, num primeiro momento, para unidades que tenham maior número de usuários”. Na área escolar, o PR prevê a distribuição de merenda “a famílias de estudantes beneficiários do Bolsa Família”. De acordo com o governo paranaense, “são cerca de 230 mil alunos inscritos no programa”, além do fornecimento de leite, que atende 110 mil crianças entre 6 meses e 3 anos de idade e envolve 5 mil produtores rurais”.

Nesta segunda-feira, 23, estão suspensos também os acessos à Ilha do Mel. É permitido somente o trânsito de moradores permite o trânsito apenas de moradores ou em situações essenciais, como abastecimento ou socorro médico.

Nos supermercados, de acordo com a determinação, está “limitada a venda a 12 unidades de leite, 2 fardos de papel higiênico e 5 litros de álcool líquido 70% por cliente.” E os hotéis, “de maneira voluntária”, serão transformados em alojamentos a partir da próxima semana. “Dois hotéis em Curitiba, dois no Litoral (Guaratuba e Pontal do Paraná) e um Medianeira, na Região Oeste, já disponibilizaram seus espaços, totalizando 250 quartos, que serão dedicados exclusivamente para o isolamento dos profissionais da saúde, deixando de receber hóspedes comuns”, informou o governo estadual.

Minas Gerais

O governador Romeu Zema defendeu orientação “para os prefeitos para evitar medidas extremas, como interrupção de vias de acesso, para mantermos, de forma responsável, as atividades econômicas em funcionamento”.

O ministro Tarcísio Freitas disse no encontro que é preciso organizar as ações para garantir a logística de transporte e um mínimo de atividade econômica. “É fundamental, por exemplo, mantermos o transporte rodoviário de cargas e o funcionamento de estrutura alimentícia e de suporte nas estradas, para que os caminhoneiros possam continuar em atividade. No âmbito federal, também pretendemos anunciar medidas para auxiliar os Executivos estaduais nesse setor”, afirmou o ministro.

Entre as restrições de Minas Gerais, que segundo Zema deve ser classificado como “um momento de guerra”, está a orientação para que “todos os bares, restaurantes e lanchonetes não terem serviço interno”. Fornecimento somente deve ser feito para entrega ou retirada em balcão. De acordo com o governo de MG, a PM “deixará de pedir à população para impor o isolamento social”. Zema quer a polícia atuando “em nome da Saúde Pública, para salvar vidas”. Isso prevê a ação policial de retirada das pessoas desses locais. Segundo decreto de calamidade pública, alguns estabelecimentos devem continuar com as portas abertas. Confira:

Não pode:

eventos públicos e privados de qualquer natureza com público superior a trinta pessoas

atividades em feiras, inclusive feiras livres

shopping centers e estabelecimentos situados em galerias ou centros comerciais

cinemas, clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética

museus, bibliotecas e centros culturais

Pode funcionar:

farmácias e drogarias

hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos

lojas de conveniência

lojas de venda de alimentação para animais

distribuidoras de gás

lojas de venda de água mineral

padarias

postos de combustível

oficinas mecânicas

agências bancárias e similares

Deve ficar aberto:

tratamento e abastecimento de água

assistência médico-hospitalar

funerárias

coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e demais atividades de saneamento

processamento de dados

segurança privada

serviços bancários

imprensa

Restaurantes, bares e lanchonetes: Salas e salões não podem funcionar. Produção somente para entrega em domicílio ou no balcão

Outros, que podem funcionar desde que:

adotem sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores

implementem medidas de prevenção ao contágio pelo agente Coronavírus (Covid-19), disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade de: adotar cuidados pessoais, sobretudo lavagem das mãos, utilizar produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por cento, e observar a etiqueta respiratória; manter a limpeza dos instrumentos de trabalho

Espírito Santo

O governador Renato Casagrande também determinou o fechamento de bares e restaurantes. Ainda sem nenhuma morte por coronavírus, mas com 26 casos confirmados, dois em estado grave, o ES mantém liberados farmácias, padarias, lojas de cuidados de animais. Os restaurantes podem funcionar até 16.

A pedido do ministro da Infraestrutura, o governador determinou a abertura de restaurantes e borracheiras nas estradas, mas haverá barreiras de controle de todos os veículos nas entradas do ES. São barreiras sanitárias, com presença de militares do Exército, PRF e PM. A ideia é interromper também o tráfego de trens na ligação Vitória com MG.

A reunião, que durou cerca de duas horas, o ministro pediu para que os governadores não travassem o trânsito de caminhões “para evitar o desabastecimento”. Em Vitória e Vila Velha, os terminais de passageiros só permitem a saída de ônibus com no máximo a lotação passageiros sentados.

Nas praias, a orientação dos Bombeiros é para que não haja aglomerações com mais de 100 pessoas. Os Bombeiros, segundo a assessoria do governo, estão orientando para que as pessoas evitem as praias.

