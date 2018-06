Estados do Sudeste devem ter pancadas de chuva nesta segunda

Boa parte do País terá pancadas de chuva nesta segunda-feira, 21, devido à presença de um sistema frontal de fraca intensidade sobre o Oceano Atlântico e à presença de áreas de instabilidade associada ao calor e ao deslocamento de áreas de baixa pressão. O tempo ficará com muitas nuvens e com condição para pancada de chuva em boa parte dos Estados do Sudeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

Poderá chover forte em áreas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e no centro-oeste e norte de São Paulo. Chuva isolada no decorrer do dia na faixa litorânea do sul do Rio e de São Paulo. O calor e a alta umidade também manterão grande quantidade de nuvens e as pancadas de chuva sobre boa parte do Centro-Oeste e do Norte do Brasil.

No Sul, o tempo será com poucas nuvens na maior parte dos Estados. No Nordeste haverá predomínio de sol e calor. Pequena chance de chuva rápida e isolada no litoral entre a Paraíba e Sergipe e no sul da Bahia. Possibilidade de pancada rápida, a partir desta tarde, no nordeste do Pará e litoral do Maranhão e do Amapá.