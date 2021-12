Estados Unidos incluem PCC em lista de sanções contra o narcotráfico no mundo

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quarta-feira, 15, uma ordem executiva que dá ao Tesouro americano novas ferramentas para sancionar estrangeiros envolvidos no tráfico internacional de drogas. No anúncio sobre a nova competência do Tesouro, o governo dos EUA listou 25 atores, entre indivíduos e organizações, que estão na mira de Washington e terão sanções aplicadas. Entre eles, está a facção brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na divulgação, os EUA classificaram o PCC como o mais poderoso grupo do crime organizado do Brasil e um dos mais poderosos do mundo. “O PCC surgiu em São Paulo na década de 1990 e abriu um caminho sangrento para o domínio por meio do tráfico de drogas, bem como da lavagem de dinheiro, extorsão, assassinato de aluguel e cobrança de dívidas de drogas. O PCC opera em toda a América do Sul, Paraguai e Bolívia, e suas operações alcançam os Estados Unidos, Europa, África e Ásia”, descreveu o Tesouro americano.

A ordem executiva assinada por Biden permite que o Tesouro mire suas medidas de combate ao tráfico em qualquer estrangeiro envolvido em tráfico de drogas, independentemente da vinculação a um grupo. A nova regra também dá ao Tesouro autoridade para sancionar estrangeiros que recebam propriedades derivadas da receita do tráfico.

Os EUA dizem querer combater um mercado que contribui com mais de 100 mil mortes por overdose no país nos 12 meses até abril deste ano.

Dentro da nova medida, os americanos acusam 10 indivíduos e 15 grupos, em quatro países, de envolvimento ou tentativa de envolvimento em transações que “contribuíram materialmente ou representam um risco significativo de contribuir materialmente para a proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção”. Além do Brasil, há sanções a grupos da China, Colômbia e México.

Bolívia vira santuário de cartel ligado ao PCC

O Estadão mostrou em outubro que a dificuldade de atuação da Polícia Federal (PF) no país vizinho e a localização geográfica central na América do Sul transformaram a Bolívia no santuário do Narcosul, como os investigadores chamam o cartel que reúne representantes da cúpula do PCC e associados no tráfico internacional de drogas.

Eles investem em joias, clínicas médicas, restaurantes, fazendas e passeiam em segurança com as famílias na região de Santa Cruz de La Sierra, centro do poder do grupo e rota de passagem da droga que, vinda do Peru e da Colômbia, se junta à cocaína propriamente boliviana.

Dali, os “narcos” brasileiros se locomovem em aviões e helicópteros para passar férias nas praias do Nordeste, onde fecham negócios com as ndrine, as famílias que integram a ’Ndrangheta, a máfia da Calábria. Mais poderosa das organizações criminosas da Itália, ela fica com 40% de toda a droga que o PCC negocia na Europa.

Esse é o imposto para que os carregamentos de cocaína da América do Sul possam circular pelo continente. Ali, o quilo da droga, adquirido em Santa Cruz de La Sierra por US$ 1 mil, alcança até US$ 35 mil.

Cúpula presa em unidades federais de segurança máxima

Apesar de estarem presos, os maiores líderes da facção continuaram atuando nas três últimas décadas, período no qual conseguiram expandir a atuação criminosa da organização. Até o meio deste ano, 60 detentos já tinham sido transferidos de São Paulo para o sistema federal, cujas unidades são consideradas de segurança máxima. A quantidade de transferências cresceu desde 2019, quando o número estava em 22.

A polícia e o Ministério Público tem solicitado essa medida como forma de combater o contínuo crescimento do PCC, que seguiu lucrando mesmo com lideranças presas, como Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. O chefe da facção está detido na Penitenciária Federal de Brasília após ser transferido de São Paulo em fevereiro de 2019. /COLABOROU MARCELO GODOY E MARCO ANTÔNIO CARVALHO