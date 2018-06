Estaduais e federais de SP registram boas condições de tráfego Se rumo ao litoral paulista o motorista convive com tráfego intenso de veículos nesta manhã de domingo, nas rodovias estatuais e federais, a situação é melhor. Na Presidente Dutra, segundo a Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, nem mesmo um capotamento na altura do quilômetro 225, em Guarulhos, provocou lentidão no tráfego. No local, a pista da direita foi interditada, mas como o volume de veículos que trafegam pelo local é baixo, o motorista consegue desenvolver boa velocidade. Situação idêntica, de tranqüilidade, é registrada pela Autoban nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes. De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária, por volta das 10 horas desta manhã foram registrados alguns pontos de congestionamento na saída de São Paulo nas duas rodovias. A assessoria de imprensa não tem uma explicação técnica para o evento e não descarta a possibilidade de o paulistano ter se animado com a melhora do tempo neste domingo e aproveitado o dia para viajar. As estaduais Castelo Branco e Raposo Tavares também seguem com boas condições de tráfego. A visibilidade é boa e o motorista não encontra problemas nos dois sentidos destas duas rodovias. Também nas federais Regis Bittencourt e Fernão Dias, de acordo com a Polícia Federal Rodoviária, o trânsito se dá de forma tranqüila nos dois sentidos. Continua a Operação Carnaval nas estradas, com a intensificação da fiscalização dos veículos. Volta do feriado Passado o pico de trânsito nas estradas por conta fluxo de veículos que deixaram a capital rumo ao interior no começo deste feriado prolongado de carnaval, a preocupação das polícias rodoviárias estadual e federal e das concessionárias de estradas é com as operações de apoio à volta. A Nova Dutra vai intensificar suas atividades entre as 16 e 20 horas da terça-feira e das 12 às 16 horas da quarta-feira. A Autoban colocará em prática a Operação Caminhões entre 14 e 22 horas de hoje. Neste horário, os caminhões serão desviados da Bandeirantes para a Anhangüera a partir de Jundiaí, informou a concessionária. Nas estatuais Castelo Branco e Raposo Tavares, o tráfego de caminhões está liberado neste domingo. A proibição, no entanto, será feita na terça-feira, dia para o qual a Viaoeste, concessionária que administra as duas estradas, espera um aumento no fluxo de veículos de volta para a capital. A Polícia Rodoviária Federal também se prepara para muito trabalho na volta dos paulistanos para casa na terça e na quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista deve tomar cuidados para não se envolver em acidentes e para evitar multas durante a Operação Carnaval, que tem como objetivo intensificar a fiscalização nas estradas.