''Estamos juntos'', diz a presidente ao PR após demissões Descontraída, durante o coquetel oferecido ontem à noite a líderes da base aliada na Câmara e no Senado, a presidente Dilma Rousseff fez um afago aos representantes do PR logo ao chegar, dizendo que foi obrigada a tomar "medidas drásticas" para conter a crise política. Era uma referência à troca de comando no Ministério dos Transportes.