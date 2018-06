''''Estampas são tendência do inverno''''

PALAVRA DO ESTILISTA Dudu Bertholini Famoso pelas cores fortes, Dudu Bertholini estreou na São Paulo Fashion Week com a grife Neon, em parceria com a estilista Rita Comparato. Ontem, a dupla foi responsável pelos 38 looks da Cori. De onde veio sua inspiração? O desfile conta a história da Cori. Fizemos uma pesquisa no acervo para recriar a mulher da Cori, que é urbana, contemporânea, low-profile, mas sem medos. Qual a tendência do inverno? As estampas exclusivas. Que peça fará mais sucesso? A pantalona pregueada de cintura alta.