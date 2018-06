Estande moderno tem minizôo e Ferrari

Visitar estandes de lançamentos imobiliários em São Paulo virou opção de lazer. No lugar das antigas mesinhas de plástico, onde corretores expunham plantas e tabelas de preços, foram instaladas atrações infantis e até minizôos e bufês para almoço e jantar. Há construtoras que chegam a contratar artistas consagrados para shows e celebridades, que dão "passadinhas estratégicas" no local e estão sempre solícitas a conceder autógrafos. Segundo o diretor de Incorporações da Cyrella, Ubirajara Spessotto, há muito tempo os estandes deixaram de ser espaços impessoais, onde o cliente fechava negócio. "O estande acompanha o estilo do empreendimento, mas hoje se busca um nível de encantamento." O estande mais caro de que se tem notícia no mercado paulistano é da Cyrella e fica no Tatuapé. Foram gastos cerca de R$ 5 milhões no estande do Central Prime, que até algumas semanas atrás tinha uma Ferrari na garagem do apartamento decorado, com acesso por um elevador privativo, instalado entre as paredes de gesso do modelo, para dar a idéia exata de como será o acesso. O empreendimento, que teve a maior parte das unidades vendidas nas primeiras semanas, oferecia ainda um bosque com 512 árvores plantadas e identificadas com o nome de cada uma das famílias que comprarem uma unidade. O condomínio tem 512 apartamentos . "Cada vez mais, o lançamento de um condomínio será um acontecimento no bairro. A compra do imóvel é um momento importante para a família e alguns condomínios, dependendo do tamanho, mudam o bairro onde estão", diz Spessotto.