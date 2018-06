Estatal destaca ''''excelência''''

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), estatal que administra 68 aeroportos no País, afirmou, em nota oficial distribuída ontem à tarde, que o Aeroporto de Congonhas (SP) está funcionando em ''''condições operacionais de excelência'''' em suas duas pistas de pousos e decolagens. No texto, publicado hoje nas edições impressas dos principais jornais do País, a empresa lamenta o acidente com o Airbus da TAM e informa que as obras de grooving (ranhuras) na pista principal do aeroporto começarão em alguns dias, como estava previsto no plano de obras. ''''Destacamos que a presença das ranhuras nas pistas é um complemento de maior segurança visando escoar excesso de água na pista, à disposição das aeronaves e pilotos, mas não representam garantia para aumentar o coeficiente de atrito nas pistas'''', afirma o texto. A nota diz ainda que ''''o acidente nada teve a ver com fluxo aéreo intenso nem com as condições climáticas daquele dia'''' e informa que os técnicos realizam vistorias nas pistas, sempre que solicitadas, como ocorreu na terça-feira, dia do acidente, às 17h30, quando se constatou um índice de água abaixo do minimamente crítico. ''''A certeza que nos transmitem os laudos técnicos dos vários órgãos parceiros da operação do Aeroporto de Congonhas entre os quais a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Departamento Especial de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica (Decea) - permite-nos tranqüilizar a população, particularmente a da capital de São Paulo, sobre a qualidade de Congonhas'''', finaliza a nota oficial da Infraero. PRIORIDADE As obras no Aeroporto de Congonhas foram mal pensadas. Foram feitas primeiro as reformas internas, ficando as pistas para depois. Ter dado prioridade à estética em vez da segurança parece um equívoco, para não dizer um erro. A avaliação é do docente do Departamento de Transportes da Poli/USP, Jorge Eduardo Leal Medeiros. ''''Por que fizeram essa obra nas pistas depois de fazer o terminal de passageiros? Você pensa primeiro no conforto dos passageiros ou no conforto da segurança?'''' Para Medeiros, numa lista de prioridades de uma reforma, a segurança deve estar em primeiro lugar.