Estatal será vigiada de perto pela CGU

A Controladoria Geral da União (CGU) vai aumentar sua fiscalização sobre a Infraero, a pedido do ministro da Defesa, Nelson Jobim, e do presidente da estatal, Sérgio Gaudenzi. "Solicitamos um levantamento total dentro da Infraero", disse Jobim. Segundo ele, o ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, "concordou absolutamente" em escalar técnicos para atuar diretamente na empresa. A CGU já faz algumas investigações na Infraero, a pedido do ex-ministro da Defesa Waldir Pires. Agora, o mais provável é que o órgão participe das investigações de contratos irregulares e, ao final dos trabalhos, recomende punições aos funcionários envolvidos. Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo do Senado na quinta-feira, o brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da estatal, afirmou que "a quantidade de irregularidades (na Infraero) passa de mil". O Tribunal de Contas da União (TCU) também investiga uma série de contratos da Infraero sob suspeita de superfaturamento e licitações direcionadas para beneficiar empresas e desvio de recursos. "Não posso afirmar que (o esquema) era organizado, mas tem muita coisa ao mesmo tempo no mesmo lugar", afirmou o brigadeiro, que foi cobrado pelos senadores sobre as medidas para punir os responsáveis. O plano de ação na Infraero ainda será definido por Hage. A intenção de Jobim é que a CGU também passe a investigar as irregularidades ocorridas em gestões anteriores. SEGURANÇA AÉREA Jobim afirmou ontem, um mês depois do acidente da TAM que matou 199 pessoas, que a segurança no setor aéreo aumentou, mas reconheceu que a população ainda não percebeu a mudança. "Uma coisa é ter a segurança efetiva, o que estamos começando (a ter), e outra coisa é obter da população essa percepção. Estamos trabalhando muito para afirmar a segurança e melhorar essa situação", disse o ministro.