Estátua de Zumbi dos Palmares é pichada mais uma vez no Rio Alvo constante de atos de vandalismo, a estátua de Zumbi dos Palmares, que fica na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, foi pichada mais uma vez. Nessa quarta-feira, 22, funcionários da prefeitura do Rio limpavam o monumento em homenagem ao herói negro.