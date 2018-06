Estatuto definirá ação do Exército nas ruas O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou ontem que será inevitável a intervenção das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem em ambientes urbanos, por causa do clamor popular. O ministério trabalha na elaboração de um estatuto para definir um comando único quando as tropas do Exército e a Polícia Militar precisarem trabalhar juntas.