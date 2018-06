Estelionatárias são presas fazendo compras no Itaim Bibi Duas estelionatárias foram presas, por volta das 17h30 desta terça-feira (dia 6), quando faziam compras com cartões de crédito furtados. O flagrante ocorreu no interior de uma loja do Extra, no bairro do Itaim Bibi, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, Fabiana Lopes Schmidt Romeiro, de 27 anos, que já tinha passagem pela polícia por estelionato, e Priscila de Santana Britto Hawrysz, de 24 anos, furtaram a carteira de uma mulher horas antes na Rua Consórcio, no mesmo bairro, e resolveram ir até o hipermercado. No entanto, a administradora do cartão já havia sido informada sobre o furto. Às 15h30, as duas criminosos tentaram pagar um aspirador de pó de R$ 199,00 usando um dos cartões, mas o bloqueio já havia ocorrido. Uma hora depois, voltaram à mesma loja e, usando um cheque administrativo encontrado dentro da carteira da vítima, tentaram pagar um celular no valor de R$ 580,00, mas também não conseguiram efetuar a compra. Às 17h30, a dupla retornou novamente ao estabelecimento comercial e, quando pagava compra no valor de R$ 266,00 usando outro cartão da vítima, foi detida por policiais civis acionados pela administradora do cartão. Fabiana e Priscila foram autuadas em flagrante por furto e estelionato.