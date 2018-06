Estelionatárias são presas por aplicar dezenas de golpes no Natal

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Mãe e filha foram presas na manhã desta quinta-feira, 29, no bairro de Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro, sob suspeita de aplicar golpes em dezenas de consumidores que encomendaram ceias de Natal. As vítimas fizeram os pedidos em três sites da internet e pagaram entre R$ 300 e R$ 450 por cada ceia.

Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que investiga o caso, os clientes passaram a denunciar os golpes desde a última segunda-feira, 26.

Pelo menos 70 depósitos bancários foram feitos na conta de uma das presas, que foi autuada por estelionato. A outra presa, uma mulher de 45 anos, foi autuada por estelionato e crime contra o consumidor. Contra ela também foi cumprido um mandado de prisão pendente por estelionato.

A Polícia Civil trabalha para retirar os anúncios do ar e bloquear a conta bancária usada pelas suspeitas.