Estelionatário procurado é preso em São Paulo Um estelionatário procurado pela polícia foi preso, nesta quarta-feira, 21, em sua casa, na Vila Indiana, zona oeste de São Paulo, após investigações da 2ª Delegacia de Crimes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) sobre uma transferência irregular de veículo. De acordo com o Detran-SP, Samuel Prado de Barros, 48 anos, foi detido depois de realizar diversas compras utilizando ao menos cinco nomes diferentes. Com ele, a polícia encontrou cinco RG´s diferentes, cinco CPF´s, holerites em branco, cartões de bancos e lojas, talões de cheque, comprovantes de endereço em diversos nomes, um veículo Renault Clio e R$ 2 mil em dinheiro. Toda a documentação era usada para financiar veículos e produtos eletrônicos irregularmente. Além disso, Barros possuía conta em cinco bancos e já havia sido preso anteriormente em Santos, litoral paulista, onde chegou a cumprir 4 anos, também por estelionato.