Estiagem castiga 60 municípios mineiros A Defesa Civil do Estado de Minas Gerais informou que 60 municípios mineiros estão sofrendo com a seca e a estiagem, que ocorre desde o início do ano. Desse total, 57 decretaram situação de emergência e outros três já comunicaram a situação ao governo do Estado. Há mais de quatro meses não chove em algumas cidades do norte de Minas Gerais e, no sul, os agricultores estão preocupados com a possível perda da produção de café, principal atividade agrícola da região.