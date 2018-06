Estiagem faz 79 cidades decretarem emergência no RS

A estiagem que atinge o Estado do Rio Grande do Sul desde o começo do ano já provocou a decretação de situação de emergência em 79 municípios, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Para amenizar os problemas que os moradores estão enfrentando com a seca, a Defesa Civil está enviando água potável e reservatórios móveis às áreas mais atingidas do Estado.

Nos últimos dias, foram remetidos 12,5 mil litros de água a Alpestre, Barra do Guarita, Pinheirinho do Vale, Vista Gaúcha e Tenente Portela. Para os próximos 60 dias, está programada a abertura de dois poços artesianos por comunidades das zonas rurais de 20 municípios da região noroeste, a mais atingida pela seca, totalizando 40 poços.

Segundo a Defesa Civil estadual, mais de 600 pequenos açudes estão em fase de construção para irrigação de plantações e fornecimento de água aos animais. Em Floriano Peixoto, no norte do Estado, a Defesa Civil realizou, na manhã de ontem, visita de inspeção às obras de perfuração de poços artesianos. Com problemas de racionamento de água na área urbana, o município enfrenta redução dos recursos hídricos em consequência da estiagem.