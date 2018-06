Estilista vai desfilar em 20 escolas de samba A estilista Linda D?Bergamo, para comemorar 50 anos de vida, decidiu desfilar em 20 escolas de samba e conquistar um recorde. Ela começou a maratona na noite de anteontem, na escola Unidos do Peruche, primeira escola do Grupo Especial a desfilar em São Paulo. Se tiver sucesso, Linda vai bater o recorde de Renata Banhara que, em 2001, aos 24 anos, desfilou em 14 agremiações. A preparação começou em abril, com muita corrida e inclusão de muitas carnes nas refeições. Linda vai desfilar em 5 escolas do grupo especial, 4 do grupo de acesso, e 11 do grupo União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp).