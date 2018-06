''Estou aqui por desígnio de Deus'', diz Roriz Candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz (PSC) disse ontem que sua candidatura responde a um "desígnio de Deus" e, portanto, não desistirá de concorrer ao quinto mandato. "Eu não vou desistir de ser candidato. Eu vou até o fim, que é a Corte do Supremo Tribunal Federal (STF)", afirmou Roriz, após participar de sabatina na Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF). "Eu tenho certeza que o STF vai me dar ganho de causa. A não ser que eles (ministros) rasguem a Constituição."