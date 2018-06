''Estou louco para virar um novo caseiro'', diz Atella "Estou louco para virar um novo caseiro", reagiu ontem Antônio Carlos Atella Ferreira ao ser questionado sobre sua filiação ao PT. O contador se referia a Francenildo Costa, caseiro que teve o sigilo bancário violado em 2006 no escândalo que culminou com a saída do ex-ministro Antonio Palocci do governo. "Se eu fui filiado ou não é problema pessoal meu", declarou Atella. "Se suas fontes estão dizendo, acredite nelas e coloque aí." O contador se esquivou de dizer se ocupou cargos no partido. "Põe aí que sou dono do PT."