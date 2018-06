Estrada das Paineiras tem manhã violenta no Rio Um passeio num dos locais mais agradáveis da cidade, a Estrada das Paineiras, que corta a Floresta da Tijuca, terminou em tragédia na manhã deste sábado, 22. Um homem, que aparentava cerca de 40 anos, foi morto numa tentativa de assalto. Uma mulher que passava num táxi foi levada como refém por criminosos. Segundo testemunhas, o motorista não obedeceu à ordem dos assaltantes para parar seu Ford Eco-Sport e foi baleado. A vítima foi socorrida por policiais, mas morreu no Hospital Adventista Silvestre, em Santa Teresa. A mulher e o motorista de táxi foram libertados em Bangu, na zona oeste. A polícia não havia revelado o nome das vítimas até as 13 horas. No início do mês, 11 pessoas foram assaltadas na mesma região, no local conhecido como Mesa do Imperador. Dois homens renderam a ex-deputada Sandra Cavalcanti, amigos dela e seis estrangeiros que faziam um passeio de jipe. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas flagraram o assalto e trocaram tiros com os criminosos. Um dos assaltantes morreu.