Estradas de MG registram 6 mortes na véspera do feriado

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Seis pessoas morreram e 68 ficaram feridas em acidentes nas rodovias mineiras, na quinta-feira, 1º, véspera do feriado de Finados, segundo balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal. Entre a meia-noite de quarta-feira, 31, e a meia-noite de quinta-feira, 1º, foram contabilizados 79 acidentes. Por volta das 4 horas desta sexta-feira, 2, um caminhão bateu de frente com um veículo e uma pessoa morreu na hora. O acidente aconteceu na altura do km 574 da BR-040, na região de Itabirito.